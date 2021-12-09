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وزير التربية: سيتم تعويض “السانكيام” بإمتحان آخر
الجزائر

وزير التربية: سيتم تعويض “السانكيام” بإمتحان آخر

الشروق أونلاين
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وزير التربية: سيتم تعويض “السانكيام” بإمتحان آخر

قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، إنه سيتم تعويض امتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي “السانكيام” الذي الغي رسميا  بامتحان آخر لن يكون له طابع وطني.

وأكد الوزير خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة أن امتحان المرحلة الإبتدائية سيتم تعويض  بامتحان آخر  ليست له الصبغة الوطنية ولا يدور ولا ينظم بنفس الظروف التي كانت هي سبب الضغط والتعب للتلاميذ.

من جهة أخرى، أكد بلعابد أنه  لا يمكن إدماج الناجحين في مسابقة التوظيف لسنة 2017، لكن يمكنهم المشاركة كغيرهم في المسابقات التي تبرمج لاحقا.

وأوضح أن إلغاء العمل بالقوائم الاحتياطية للتوظيف جاء بسبب تجاوزها للآجال القانونية وما يفرضه مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى العدد الكبير للمترشحين.

وزير التربية: إلغاء امتحان “السانكيام” ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021

ويوم 18 نوفمبر 2021، قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، انه تقرر رسميا الغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي “السانكيام”، ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021.

أوضح وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، خلال إجتماع عمل يعقده مع مديري التربية لتقييم الدخول المدرسي 2022/2021، انه يتعين على القائمين على مختلف المؤسسات التربوية، العمل على توفير الظروف الملائمة لتمدرس أحسن ونوعي للتلاميذ.

وأكد الوزير في معرض تصريحاته، إن المدرسة الجزائرية تسعى إلى رص الصفوف، مشيرا إلى أن قطاع التربية إستفاد من 473 مؤسسة تربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل وهو ما يسمح بتوفير مقاعد بيداغوجية جديدة، بالاضافة إلى تعزيز القطاع بـ576 مطعم مدرسي.

إلى ذلك أشار وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر تنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي قصد تفادي النقائص والعمل على إنجاحه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التكفل بإنشغالات الأولياء والقيام بإجتماعات دورية مع مدراء المؤسسات التربوية.

وشدد الوزير على انه يجب الحرص على عدم تشويه المؤسسة التربوية، معتبرا انه “لا يمكن تحقيق الهدف المنشود بدون نية صادقة وتطبيق في الواقع”.

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التعليقات
7
  • عبد الرحمن إليزي

    قرار ليس في غير صالح المنظومة التربوية كيف يمكننا أن نقيم مستوى أولادنا بعد إلغاء إمتخان شهادة التعليم الإبتدائي

    1
  • مصطفى

    لماذا لا نلغي البرنامج الفرنسي كليا ونستعمل البرنامج الامريكي لبساطته، حيث هذا ليس فيه امتحانات وطنية، فقط شهادة تخرج ثانوي بالمعدل السنوي. أظن هذا منطقي؟ الجامعة مجانا فقط للفقراء وأصحاب المعدل العالي.

    0
  • bekhedda

    فتح المجال لسباق التضخيم بين المدارس

    4
  • جزائري ق21

    انجاز عظيم .

    2
  • مسلم

    السانكيام ههه.قل الخامسة أفضل.

    0
  • هشام

    انا لله و انا اليه راجعون تجسيد ما خططت له بن غبريط حرفيا لعقوبة للباك و النافيام

    1
  • عمر

    مليحة هذي ...زيدو ألغيو الباك حتى يستوي الاقاعدون و المجتهدون وتصبح نسبة النجاح 100% بعد تضخيم نقاط الفصول والأولياء الذي يدفع كثيرا يتحصل على المعدلات المرتفعة ....

    9

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