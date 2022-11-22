وزير الصحة: القانون الأساسي سيتكفل بجميع مطالب عمال القطاع

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي التكفل بجميع مطالب وانشغالات منتسبي قطاع الصحة التي رفعتها نقاباتهم في إطار التشاور المشترك، باعتبار أن وجود النقابات هو إضافة للقطاع وظاهرة صحية، على حد تعبيره.

ويأتي التكفل بتلك المطالب، حسبه، من خلال القانون الأساسي المعدل والذي يتواجد في مرحلته الأخيرة، مضيفا بأن الوزارة قدمت خارطة طريق وكانت للنقابات اقتراحاتها التي تم التكفل بها وبكل انشغالات منتسبي القطاع.

وأبرز وزير الصحة، في حديثه إلى الصحافة على هامش زيارته الثلاثاء إلى ولاية بومرداس بأن التقاليد القديمة التي كانت تستعمل في تسيير المستشفيات قد انتهت، حيث بدأنا في رقمنة القطاع من ولاية البليدة وستعمم على باقي الولايات، اين سيتم التكفل بالمريض وكل ما يتعلق به من ملف طبي وغيره عن طريق الرقمنة بالتخلّي عن الملفات التقليدية، بما يسمح بالتخفيف عن المستشفيات والمريض، كما أن للرقمنة جانبا هاما وهو فرز المريض حسب طبيعة مرضه وخطورته وغيرها من التفاصيل الأخرى، على حد قوله.