وزير الطاقة: نحو إنجاز 5 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بهذه الولايات!   

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن برنامج جديد لانجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر ، سينطلق انجازها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، وأبرز إن المحطات الجديد ذات قدرة إنتاجية بـ 3000 متر مكعب يوميا، تنجزها الشركة الجزائرية للطاقة ستعطي أريحية وتؤمن حاجيات المواطنين في انتظار برنامج آخر بستة محطات سيجسد مستقبلا .

وأشار وزير الطاقة خلال الزيارة التي قادته، اليوم السبت إلى تيبازة رفقة وزير الموارد المائية و الأمن المائي كريم حسني ، إلى أن انجاز المحطات الخمس سيتم السداسي الثاني من العام الجاري باستثناء مشروع محطة فوكة2، الذي سنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل بعدما قام والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة بتسهيل جميع إجراءات تنصيب مقاولة الانجاز خاصة أن مشكل العقار غير مطروح.

من جهته كشف وزير الموارد المائية والأمن الغذائي كريم حسني ، أن المخزون الحالي للمياه يؤمن حاجة المواطنين من هذه المادة الحيوية عبر التراب الوطني خاصة مع تسجيل تساقط كميات معتبرة من الأمطار إلى جانب كمية المياه المنتجة عبر محطات تحلية مياه البحر وسيعزز أكثر بانجاز المحطات الست بكل من تيبازة ، وهران ، بجابة ، بومرداس والطارف وجميعها بطاقة إنتاجية ب 300 ألف متر مكعب يوميا .

وأكد أن الجزائر انتهجت إستراتيجية انجاز محطات لتحلية مياه البحر لتامين إنتاج الموارد المائية و لضمان استقلالية من مياه السدود مبرزا أن المحطات الخمس المذكورة ستسمح برفع قدرات البلاد في تجنيد الموارد المائية التي تمت تحليتها من البحر من 17 إلى 42 بالمائة وسترتفع بعد انحاز ست محطات أخرى لتحلية المياه إلى 60 بالمائة من المياه .

وبعد دخول محطة بواسماعيل حيز الخدمة بطاقة 10 آلاف متر مكعب ارتفع عدد محطات تحلية المياه بالجزائر إلى 14 محطة مستغلة على أن ترتفع إلى 19 محطة عند دخول المشاريع الستة حيز الاستغلال في غضون سنة 2024 .