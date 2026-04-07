حذّر وزير كونغولي من تحويل المشاركة الأخيرة في المونديال لِنجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى جحيم.

ويُفترض أن يخوض المهاجم رونالدو في صفوف منتخب البرتغال شهر جوان المقبل، سادس وآخر تظاهرة لِكأس العالم. وحينها سيكون بِعمر 41 سنة.

ويستهلّ منتخب الكونغو الديموقراطية منافسة كأس العالم بِمواجهة البرتغال في الـ 17 من جوان المقبل، ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي كولومبيا وأوزباكستان.

وفي أحدث تصريحات له نشرتها صحيفة “ليدرشيب” الكونغولية، قال وزير الرياضة ديديي بوديمبو: “لم يكن التأهل لكأس العالم سهلا. لقد كافحنا من أجل كل نقطة. لكن المعركة بدأت للتوّ. في مباراتنا الأولى، سيذرف كريستيانو رونالدو الدموع”!

وكان منتخب البرتغال قد حجز بطاقة خوض المونديال في نوفمبر المنصرم، نظير سهرة الثلاثاء الماضي لِفريق الكونغو الديموقراطية.

وسبق لِمنتخب الكونغو الديموقراطية المشاركة في المونديال مرّة واحدة فقط، وذلك في نسخة ألمانيا الغربية عام 1974، وحضر بِاسم “الزائير”، وودّع السباق من الدور الأول. وبِالمُقابل، شاركت البرتغال ثماني مرات (دون احتساب طبعة 2026)، وكان التموقع في الرتبة الثالثة لِطبعة إنجلترا 1966 أفضل نتيجة لها.