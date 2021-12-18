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الجزائر
خلال الـ48 ساعة الأخيرة

وفاة 7 أشخاص وإصابة 330 آخرين في حوادث مرور

س. ع
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وفاة 7 أشخاص وإصابة 330 آخرين في حوادث مرور

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 330 آخرين في حوادث مرور سجلت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة كشفت عنها السبت مصالح الحماية المدنية.

وخلال نفس الفترة، تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف 66 شخصا أصيبوا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.

وقد تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا بعين المكان قبل نقلهم إلى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية مع تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 47 سنة جراء استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بالمنزل العائلي بالمدية.

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