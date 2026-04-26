وكالة “ساحة التوت للحج والعمرة” تنظّم يوماً تحسيسياً للحجاج

نظمت وكالة ساحة التوت للحج والعمرة يوم تحسيسي للحج، حيث تم تقديم أهم المعطيات، التعليمات والتوجيهات الضرورية للحجاج، من طرف مرشدين مختصين وإمام البعثة، لضمان رحلة روحانية آمنة وميسّرة بإذن الله.

كما شهد اللقاء حضور نخبة من الوجوه والشخصيات من مختلف المديريات، في إطار التعاون والتنسيق لإنجاح هذا الموسم المبارك في إطار مهامها التحسيسية و التاطيرية، و حرصا على ضمان مرافقة فعالة للحجاج، حضر السيد شماني جيلالي مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية البليدة، رفقة إطارات المديرية، فعاليات اللقاء التوعوي المنظم من طرف وكالة ساحة التوت للحج و العمرة، يوم السبت 25 أفريل 2026، لفائدة الحجاج المتوجهين لأداء مناسك حج 2026 ، أين تم تقديم جملة من التوجيهات و الارشادات التي ركزت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية و الصحية بما يضمن أداء المناسك في أحسن الظروف.

كما تخلل اللقاء تقديم مداخلات متنوعة، استهلت بكلمة المدير العام لوكالة ساحة التوت للحج و العمرة السيد زرف محمد، تلتها مداخلتان للسيد سالم طنـجاوي رئيس مهمة في السياحة، الأولى حول الجوانب التنظيمية المتعلقة بمرافقة الحجاج، و الثانية ركزت على أهمية التنسيق و المتابعة الميدانية لضمان سير برنامج الحج في أحسن الظروف. كما تم تقديم مداخلة حول الإرشادات الطبية، إلى جانب مداخلة الإمام المرافق للحجاج التي ركزت على الجانب التوعوي الديني و أهمية التحلي بالقيم و السلوكيات الإيجابية أثناء أداء المناسك.

واختتم اللقاء بتكريم عدد من المشاركين، في أجواء يسودها التقدير والعرفان.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة للمديرية في مجال التحسيس و المرافقة، بما يعكس حرصها على ضمان موسم حج منظم و امن.