-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو لإقامة سُنّة الاستسقاء
الجزائر

ولاية الجزائر: منع سير الدراجات النارية والسيارات ذات الأصوات المزعجة في الليل

ياسر كعبش
  • 174
  • 0
ولاية الجزائر: منع سير الدراجات النارية والسيارات ذات الأصوات المزعجة في الليل
أرشيف
دراجات النظافة في ولاية الجزائر

أصدر والي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي قرارين ولائيين، يتضمنان منع سير الدراجات النارية والسيارات التي تسبب إزعاجا للمارة والساكنة في فترة الليل.

وأكدت صفحة “طريقي” التابعة لمصالح الدرك الوطني، سريان القرارين الولائيين ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر المبارك لسنة 2023.

ويتضمن القرار الولائي الأول “منع سير الدراجات النارية التي يفوق حجم محركها 125 سم مكعب، من الساعة العاشرة 22:00 ليلا إلى السادسة 06:00 صباحا”.

فيما ينصّ القرار الثاني على “منع سير السيارات التي تسبّب أصواتها العالية إزعاجا للمارّة والساكنة، والناتجة عن إدخال تعديلات عليها، في نفس الفترة المذكورة”.

وأعلمت مصالح الدرك، أن كل مخالف للقرارين توضع مركبته في المحشر لمدة ما بين 8 و15 يوما، مع تحملّه تكاليف المحشر.

مقالات ذات صلة
برج بوعريريج: هزة أرضية بشدة 3.1

برج بوعريريج: هزة أرضية بشدة 3.1

بالفيديو.. الوزير الأول يكرم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن

بالفيديو.. الوزير الأول يكرم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن

على كل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه لترسيخ الاستقرار

على كل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه لترسيخ الاستقرار

“سايبام” الايطالية تنهي معركة قضائية في الجزائر دامت 13 سنة

“سايبام” الايطالية تنهي معركة قضائية في الجزائر دامت 13 سنة

وزير الداخلية: الرقي بالعاصمة إلى مصف كبريات العواصم المتوسطية

وزير الداخلية: الرقي بالعاصمة إلى مصف كبريات العواصم المتوسطية

يوم العلم

يوم العلم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد