ولاية الجزائر: منع سير الدراجات النارية والسيارات ذات الأصوات المزعجة في الليل

أصدر والي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي قرارين ولائيين، يتضمنان منع سير الدراجات النارية والسيارات التي تسبب إزعاجا للمارة والساكنة في فترة الليل.

وأكدت صفحة “طريقي” التابعة لمصالح الدرك الوطني، سريان القرارين الولائيين ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر المبارك لسنة 2023.

ويتضمن القرار الولائي الأول “منع سير الدراجات النارية التي يفوق حجم محركها 125 سم مكعب، من الساعة العاشرة 22:00 ليلا إلى السادسة 06:00 صباحا”.

فيما ينصّ القرار الثاني على “منع سير السيارات التي تسبّب أصواتها العالية إزعاجا للمارّة والساكنة، والناتجة عن إدخال تعديلات عليها، في نفس الفترة المذكورة”.

وأعلمت مصالح الدرك، أن كل مخالف للقرارين توضع مركبته في المحشر لمدة ما بين 8 و15 يوما، مع تحملّه تكاليف المحشر.