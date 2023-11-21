ولي العهد السعودي يدعو لوقف تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني

دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني كما جدد رفض المملكة السعودية رفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.

جدّد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الدعوة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني كما جدد أيضا رفض المملكة السعودية تهجير الفلسطينيين من القطاع.

هذا خلال كلمته اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر، في الإجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

بن سلمان وخلال كلمته قال “إن ما تشهد غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة. يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر بالتفاقم يومًا بعد يوم ووضع حلول حاسمة لها.”

وأضاف “نجدد تأكيدنا القاطع على هذه العمليات التي أزهقت الأرواح لألاف الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبنا بوقف العمليات العسكرية فورًا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين لتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها.”

ولي العهد السعودي ذكّر أن المملكة عقدت قمة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائيلي.

قمة كان من مخرجاتها “قرار جماعي يتضمن إدانة العدو الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض تبريرها تحت أي ذريعة، وأن يتم بشكل فوري فرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، ورفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإدانة تدمير إسرائيل للمستشفيات في القطاع، مطالبة جميع الدول، بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل“.

محمد بن سلمان جدد التذكير أن موقف المملكة هو أنه “لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.”