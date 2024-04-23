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الجزائر

وهران: إصابة 6 تلاميذ إثر سقوط سقف قسم بمدرسة ابتدائية (صور)

الشروق أونلاين
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وهران: إصابة 6 تلاميذ إثر سقوط سقف قسم بمدرسة ابتدائية (صور)

أصيب 6 تلاميذ بجروح تتفاوت بين المتوسطة والحرجة إثر سقوط سقف قسم بمدرسة ابتدائية بولاية وهران.

وبحسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران فقد أدى سقوط السقف بالمدرسة الإبتدائية “سويح رحو” ببلدية بوتليليس إلى إصابة 6 تلاميذ بقسم السنة الثانية ابتدائي، 4 تم التكفل بهم واثنين نقلا للمستشفى الجامعي “الدكتور بن زرجب”.

وتنقل والي وهران لمعاينة مكان الحادث وتفقد حالة المصابين وظروف التكفل بهم في المستشفى الجامعي “الدكتور بن زرجب”.، حسب بيان لوزارة الداخلية.

يذكر أن الحادث وقع على الساعة 08 سا و38 دقيقة صباحا، بحسب مصالح الحماية المدنية التي تنقلت لعين المكان سريعا من أجل إسعاف الجرحى.

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