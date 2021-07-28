ياسر لعروسي يلتحق رسميا بنادي تروا الفرنسي

خطوة مهمة قد تعجل انضمامه للخضر

أعلن نادي تروا الصاعد الجديد إلى البطولة الفرنسية الدرجة الأولى عن ضمه للمدافع الأيسر، الفرانكو-جزائري، ياسر لعروسي، لاعب نادي ليفربول الانجليزي سابقا.

وحسب بيان نادي تروا فإن ابن مدينة واد سوف وقع على عقد احترافي لخمسة مواسم وسيحمل ألوان النادي الفرنسي حتى جوان 2026، وبذلك سيخوض لعروسي أول تجربة مع الأكابر في الليغ 1 بعد نهاية مغامرته الانجليزية، علما أنه لعب للفئات الشابة لليفربول بين 2017 و2021 وتألق مع الفريق الرديف حيث حاز معه على عدة ألقاب، كما نال إعجاب مدرب الفريق الأول لليفربول، الألماني، يورغان كلوب، الذي منح له الفرصة في بعض المناسبات منها المشاركة في تربص الفريق الأول الصيف الماضي حيث تم اختباره في عدد من اللقاءات الودية. لكن ومن سوء حظه اصطدم بالمنافسة الشديدة من لاعبي الفريق الأول، ما جعل المدرب يصرف النظر عنه ويطلب من الإدارة تسريحه.

وفضل لعروسي العودة إلى فرنسا لبعث مشواره الكروي، بعد أن تلقى تكوينه في نادي لوهافر الذي صنع الكثير من النجوم بينهم لاعبون جزائريون وأبرزهم رياض محرز ويزيد منصوري. كما اختار نادي تروا العائد إلى الدرجة الأولى حتى يتحصل على فرصة كاملة للبروز والـتألق خلال هذا الموسم، مثلما فعله سابقا مواطنه إسماعيل بن ناصر الذي لم يلق ثقة نادي أرسنال الانجليزي، ما دفعه إلى الرحيل من إنجلترا والذهاب إلى الدرجة الثانية الايطالية حيث تمكن من تطوير نفسه والانضمام إلى أي سي ميلان في الدرجة الأولى، وصار من أهم اللاعبين في العالم في منصبه بوسط الميدان.

وسبق لياسر لعروسي أن عبر في تصريحات إعلامية وعبر منشورات خاصة في وسائل التواصل الاجتماعية، عن شغفه لحمل الألوان الوطنية الجزائرية واختياره للخضر على المنتخب الفرنسي، ولعل انضمامه لنادي تروا سيختصر الوقت لتلقي دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يبحث دائما على لاعبين جاهزين وفي أعلى المستويات لمختلف المناصب.