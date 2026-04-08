يوسف المساكني يقرّر الاعتزال

أكدت تقارير إعلامية تونسية أن مهاجم الترجي يوسف المساكني قرّر اعتزال ميادين كرة القدم.

وحسب “نسمة سبور” فإن النجم التونسي يمر بوضعية نفسية صعبة، بعد تأثره الكبير بوفاة والده، الأمر الذي جعله يقرّر وضع حدّ لمسيرته الكروية.

وأضاف نفس المصدر، أن إدارة الترجي الرياضي التونسي أبدت تفهّمها الكامل لقرار اللاعب، وأكدت دعمها المطلق له في هذه المرحلة الصعبة.

ويُعد يوسف المساكني أحد أبرز نجوم الكرة الإفريقية، حيث يتقاسم الرقم القياسي لعدد المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا، برصيد ثماني نسخ متتالية منذ عام 2010، إلى جانب المصري أحمد حسن، والكاميروني ريغوبرت سونغ، والغاني أندريه أيو.