الافتتاحية

الأمر لا يقتصر هنا على يوم الـ 16 أفريل، من كل عام.. إنما نقصد العلم وأثره في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة الإسلامية عامة..

أصبحت الدول العظمى لا تعترف إلا بالقوة والتكنولوجيا المتطورة.. وهو ما نراه اليوم رأي العين. فالحرب الدائرة اليوم بين أمريكا وإسرائيل على إيران، بسبب تخوف الصهاينة من امتلاك إيران تكنولوجيا سلاح نووي يهدد وجودها.. لذلك، سارعت أمريكا وإسرائيل إلى ضرب إيران، والاعتداء عليها، في غبش الليل والظلام، واغتيال المرشد الأعلى، خامنئي.. طمعا منهم في انهيار إيران، كما فعلت أمريكا بفنزويلا، ورئيسها مادورو.

العلم هو مصدر تطور الأمم والدول، فنحن نعيش الآن وسط غابة كبيرة، وجب إعداد العدة، من قوة ردع، حتى لا يجترئ على أرضنا الطامعون..

المغرب، الجارة، تنظر إلينا من طرف خفي، وتحضر في السر والعلن لإحداث فوضى، واعتداء علينا، بتواطؤ صهيوني. لذلك، الجزائر عززت دفاعاتها الجوية، خاصة الطائرة الشبحية S400 التي اشترتها من روسيا..

بالعلم المتطور، نجعل البلاد تعيش في أمن واستقرار.. وبالتكنولوجيا المتطورة، ندافع عن حياض الأمة..

فالعاقل من يأخذ العبرة من غيره، ولا أدل على هذا مما يحدث اليوم في الشرق الأوسط..!

يجب أن نرسخ في أذهان أبنائنا قيمة العلم، وليس عبارات أو شعارات نرددها على مسامعهم، كل موسم وفي كل ذكرى.