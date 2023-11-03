يُعتبر شريان الحياة لسكان غزة…13 معلومة عن معبر رفح

يُعتبر معبر رفح شريان الحياة بالنسبة لسكان غزة الذين يعيشون أسوأ الظروف الإنسانية بسبب الغلق المتعمد له من طرف إسرائيل التي قصفته عدة مرات.

فمنذ عملية طوفان الأقصى، صارت الشاحنات التي تحمل المساعدات للقطاع عالقة بالقرب من المعبر، ولا يُسمح لها بالعبور إلا بإذن من الكيان الصهيوني.

فما هو معبر رفح؟ وما هي أهميته بالنسبة لقطاع غزة؟

أين يقع؟

يقع معبر رفح في جنوب قطاع غزة، وهو شريط ضيق من الأرض يقع بين إسرائيل ومصر والبحر المتوسط، وتسيطر عليه مصر.

متى تم تشييده؟

تم تشييد معبر رفح عام 1982 أي بعد مرور 3 سنوات على عقد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

ما أهميته للفلسطينيين؟

يُعد ممرا حيويا للسلع والأشخاص، لكنه خُصص بشكل أساسي لحركة الأفراد.

كما يسمح بإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية للقطاع، من إمدادات غذائية ومواد أساسية وأدوية ومعدات طبية

متى سيطرت عليه إسرائيل؟

وضع معبر رفح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حتى انسحاب الإسرائيليين من غزة عام 2005.

متى انتقلت سلطته للمصريين والفلسطينيين؟

انتقلت السيطرة على معبر رفح للسلطتين المصرية والفلسطينية وتحت إشراف الاتحاد الأوروبي يوم 25 نوفمبر 2005، ظل مفتوحا حتى عام 2006

لماذا أُغلق؟

في عام 2006 أُغلق المعبر بشكل كامل عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة.

لماذا فُتح مرة أخرى؟

أعادت مصر فتح المعبر مرة أخرى بعد مرور سنة بشكل متقطع، وذلك للحالات الإنسانية، ولكن لعدة أيام فقط ثم يتم غلقه مرة أخرى، وفقا لموقع shbabbek .

ما علاقة “ثورة 25يناير” بفتحه؟

بعد “ثورة 25 يناير” في مصر عام 2011، قررت الحكومة المصرية فتح المعبر بشكل دائم اعتبارا من ماي من العام نفسه.

وبعد الانقلاب على الرئيس الراحل مرسي عام 2013، زادت معاناة الغزيين لإغلاق السلطات المصرية المعبر فترات طويلة وعدم فتحه إلا في ظروف استثنائية.

متى أعيد فتحه؟

في ماي 2018، فتحت مصر المعبر بعد سنوات من إغلاقه بشكل شبه دائم، لمدة 5 أيام أسبوعيا ويسمح بالمرور خلاله لقدرة استيعابية محددة.

ماهي المساعدات التي دخلت عبره؟

في عام 2021 دخلت 14 ألف شاحنة مساعدات لأراضي غزة من خلال معبر رفح، وفي عام 2022 دخلت 38 ألف شاحنة محملة بالبضائع.

كم عدد النازحين عبره؟

في عام 2022 نزح 144 ألف فلسطيني من غزة من خلال معبر رفح، بزيادة تتجاوز 44% من هذا العدد في 2021

لماذا قصفته إسرائيل؟

تعرض معبر رفح لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023.

واستهدف القصف المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية للمعبر، مما أدى إلى وقوع أضرار أدت إلى إغلاقه.

كما هددت إسرائيل بقصف شاحنات وقود ومواد إغاثية من مصر كانت متجهة إلى قطاع غزة، الأمر الذي اضطرها للعودة من معبر رفح إلى سيناء.

ما خطورة إغلاقه؟

تسبب إغلاق معبر رفح في سد طريق الحصول على الخدمات الطبية غير المتاحة في غزة.

من جهة أخر، ضاعت على الفلسطينيين فرص الدراسة الأكاديمية أو الوظائف في الخارج أو الضفة الغربية.

كما لحقت أضرار جسيمة بالتجارة والأعمال، وأدى إغلاق معبر رفح إلى تفريق متواصل بين أفراد العائلة على جانبي الحدود، وفقا لموقع الجزيرة.