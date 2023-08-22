وزيرة الثقافة تفتتح “فنتازيا لاند” في العاصمة

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم الثلاثاء، على الافتتاح الـرسمي للمدينة الترفيهية “فنتازيا لانـد”، بمقر المركز الجزائري لتطوير السينما في العاشور بالعاصمة.

و”فنتازيا لاند”، حسب ما ذكره بيان للوزارة، هي فضاء ثقافي وتربوي وترفيهي مخصّص للعائلات الجزائرية. بحيث تجمع بين الألعاب والمرافق الثقافية والترفيهية المتنوعة.

وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة أن المشروع “موجّه لجميع الأسر والعائلات الجزائرية، لحضور العديد من الفعاليات الثقافية والفنية. على غرار العروض المسرحية والفنية والسينمائية”.

كما ستحتضن المنشأة الترفيهية والثقافية والجديدة “مساحات مخصصة للعروض الحرفية، والمنتجات الفنية الجزائرية. وفضاء افتراضيا يسمح للشباب بالتفاعل وإبراز مواهبهم”، تقول الوزيرة.

وتضم المدينة بالإضافة إلى الألعاب، العديد من المحلات التجارية، والمرافق، ومعارض تقليدية. وهي مقسّمة لعدة أبواب. حيث يحتوي كل باب على موروث جزائري معيّن.

ومن بين هذه الأبواب ذكر بيان الوزارة “باب الدزاير، باب الغرب، باب لالة، باب الاوراس، باب الخير، باب الصحراء، باب القبائل، باب السلطان، وباب المزاب”.

“وينتظر أن تقدّم “فانتازيا لاند” عروضا سينمائية بتقنية 9D، التي تسمح لمن يستعملها بمشاهدة سينمائية مميزة وخيالية تنبض بالإبداع”، يضيف البيان.

والمدينة الترفيهية “فانتازيا لاند” هي ثمرة شراكة مابين المركز الجزائري لتطوير السينما تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، والمؤسسة الناشئة “بي كاتر” للإعلام والإشهار.