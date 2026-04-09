12 ألف منصب شغل مرتقبة من مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر

كشف المدير العام لمجمع الطاقة الخضراء الجزائر، البروفيسور بوخالفة يايسي، عن إطلاق مشاريع جديدة في مجال الطاقات المتجددة من شأنها توفير نحو 12 ألف منصب شغل، مع التركيز على تكوين الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة متطلبات القطاع، مؤكدًا أن ضمان الاستمرارية والانتقال إلى استثمارات جديدة يمثلان التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.

وأوضح يايسي خلال حلوله ضيفًا على برنامج “ضيف الصباح” على أثير القناة الإذاعية الأولى أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج وطني أوسع يستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035، من بينها 3200 ميغاواط قيد الإنجاز، وهو ما سيسمح بتوفير ما بين 6 إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، إلى جانب تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز الالتزامات المناخية.

وأشار إلى أن المادة 103 من قانون المالية لسنة 2026 تعد من أبرز الآليات الداعمة لتنفيذ هذه السياسة، من خلال تمكين المؤسسات من الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، بما يعزز تجسيد المشاريع على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن الجزائر تتجه أيضًا نحو تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف تصدير نحو 4 ملايين طن سنويًا نحو أوروبا، ضمن طلب إجمالي يقدر بـ10 ملايين طن، ما يعادل إنتاج 100 جيغاواط من الطاقات المتجددة.

كما كشف عن توقيع اتفاقية مع إيطاليا لإطلاق مشروع ضخم في هذا المجال، مستفيدًا من البنية التحتية القائمة التي تربط إيطاليا بإسبانيا، والتي تسمح بدمج الهيدروجين الأخضر مع الغاز الطبيعي وتصديره، في ظل القرب الجغرافي الذي يعزز موقع الجزائر كممون رئيسي للطاقة النظيفة.

وأكد يايسي أن هذه التوجهات تأتي في إطار رؤية وطنية واضحة للانتقال الطاقوي، جرى التأكيد عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء في أفريل الماضي، والتي تقوم على تطوير الطاقات المتجددة وفق مقاربة تدريجية ومدروسة تراعي الإمكانيات التكنولوجية وتخدم المصالح العليا للدولة.