13 مليار في 5 دقائق.. قصة جزائري مع جولات التيك توك تقلب الشبكات!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، بالحديث عن شاب جزائري حقق أرباحا خيالية من جولات التيك توك، بلغت 13 مليار في 5 دقائق، ما فتح المجال واسعا أمام الانتقادات والتأويلات.

ولمع اسم التيك توكر كريم كروبي في سماء الترند، ليلة أمس، بعد انتشار مقتطف من حصة مستر آبي التي تبث عبر قناة الشروق نيوز، تحدث من خلالها أحد الضيوف عن تحقيق كريم مبلغا ضخما في جولة واحدة عبر المنصة الشهيرة.

وارتأى الكثيرون في الإعلان عن أرباح كريم دعوة للشباب من أجل ترك الدراسة وارتياد عالم التيك توك المليء بالفضائح والمكائد والمحتوى الساقط الهادف لتحقيق المشاهدات دون مراعاة لقيم المجتمع المسلم.

وتحدّث البعض دون دراية بخبايا المنصة الشهيرة عن تبييض للأموال وهروب التيك توكر المعني للإمارات خوفا من المحاسبة، فيما تساءل آخرون عن كيفية تحقيق أرباح كهاته، مشككين في مصداقية الخبر.

وبحسب تيك توكر شهير فإن كريم متعود على تحقيق أرباح طائلة من الجولات التي هي عبارة عن تحديات، بحيث يظهر على المباشر مع شخص آخر والجمهور مهمته التكبيس باستمرار لزيادة نسبة المشاهدات.

وأضاف أن الداعمين الكبار يمنحون هدايا لصاحب أعلى نسبة مشاهدة، قد تكون وردة أو أسد أو سمكة، وكلها قيمتها مادية تشترى بعملات رقمية، يتم اقتسام فوائدها بين التيك توك والتيك توكر الفائز.

وتابع قائلا أن مشاهير الانستغرام غادروا إلى تيك توك من أجل الجولات التي تعود بفوائد مادية كبرى في وقت قياسي، لافتا أن المنصة أضحت بيئة خصبة لتنامي ظاهرة الحسد وانتشار الفضائح وما إلى ذلك من السلبيات.