15e Sommet des Brics: Affluence remarquable sur le stand algérien

Le stand algérien organisé par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations en Afrique du Sud, dans le cadre du 15e Sommet des Brics, connaît une affluence remarquable des visiteurs, indique mardi un communiqué du ministère.

L’organisation du stand algérien a été confiée à la société “Tasdir”, une filiale de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), précise la même source, relevant que cet espace regroupe les représentants de plusieurs institutions, à savoir l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur “ALGEX”, l’Association des banques et des établissements financiers (ABEF), l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), et l’accélérateur public de startup “Algeria venture”.

L’exposition des Brics organisée dans le cadre du Sommet de ce groupe (22-24 août 2023) se veut un espace permettant aux entreprises des Etats membres (Russie, Chine, Inde, Brésil et Afrique du Sud), et des pays invités, notamment africains, de présenter leurs produits et services.

L’Afrique du Sud qui préside cette année le groupe, abrite le 15e Sommet des Brics à Johannesburg, du mardi au jeudi, sous le thème : “Les Brics et l’Afrique : Partenariats pour une croissance accélérée, développement durable et multilatéralisme inclusif”.

Le ministre des Finances, Laaziz Faid participe au forum “BRICS Outreach Plus” dans le cadre de la 15ème session du Sommet des BRICS, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

Lancé formellement en 2009, le groupe des cinq puissances émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) représente aujourd’hui 32% du PIB mondial et 42% de la population mondiale.