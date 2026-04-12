3 نقاط خلاف رئيسية تُفشل محادثات أمريكا وإيران.. التفاصيل

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين إيرانيين مطلعين، قولهم إن ثلاث نقاط خلاف رئيسية كانت السبب فى انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة في مقال لها أن نقاط الخلاف تمثلت في إعادة فتح مضيق هرمز؛ و تسليم مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب؛ ومطالبة إيران بالإفراج عن عائدات النفط المجمدة في الخارج.

وقالت الصحيفة إنه “بحلول صباح اليوم الأحد، بقيت ثلاث نقاط خلاف رئيسية، وفقًا لمسؤولين إيرانيين مطلعين على المحادثات: إعادة فتح مضيق هرمز؛ ومصير ما يقرب من 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب؛ ومطالبة إيران بالإفراج عن حوالي 27 مليار دولار من الإيرادات المجمدة المحتجزة في الخارج.”

ومن جهتها، “طالبت الولايات المتحدة إيران بإعادة فتح المضيق فوراً أمام جميع الملاحة البحرية. لكن إيران رفضت التخلي عن نفوذها على هذا الممر المائي الحيوي لناقلات النفط، مؤكدةً أنها لن تفعل ذلك إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وفقاً لمسؤولين إيرانيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مفاوضات دبلوماسية حساسة.”

كما “طالبت إيران بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن ستة أسابيع من الغارات الجوية، وطلبت الإفراج عن عائدات النفط المجمدة في العراق ولوكسمبورغ والبحرين واليابان وقطر وتركيا وألمانيا لأغراض إعادة الإعمار، وفقًا لما ذكره المسؤولون. وقد رفض الأمريكيون هذه الطلبات.”

ومن بين نقاط الخلاف الأخرى مطالبة الرئيس ترامب إيران بتسليم أو بيع كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب. وقدّمت إيران اقتراحاً مضاداً، لكن لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى حل وسط، بحسب ما أفاد به المسؤولون.

وعندما انتهت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبيل فجر يوم الأحد دون التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، قال الأمريكيون إنهم قدموا عرضهم الأخير والأفضل وأن إيران لم تقبله.

وأضافت الصحيفة “لقد أوضحنا بشكل قاطع ما هي خطوطنا الحمراء، وما هي الأمور التي نحن على استعداد للتنازل عنها، وما هي الأمور التي لسنا على استعداد للتنازل عنها”، هذا ما قاله نائب الرئيس جيه دي فانس بعد 21 ساعة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في فندق سيرينا في إسلام أباد.

وتابعت “لم يوضح السيد فانس ماهية تلك الخطوط الحمراء. في الأيام التي سبقت المحادثات، أصدر كلا الجانبين بيانات علنية تشير إلى استمرار تباعدهما في العديد من القضايا الحاسمة. حتى أنهما لم يتفقا على ما إذا كانت الهدنة التي تم التوصل إليها يوم الثلاثاء، والتي استمرت أسبوعين، تشمل القتال في لبنان، وهو خلاف كاد أن يُفشل الاجتماع.”