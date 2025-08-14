40 fromages rappelés dans toute la France: 21 cas, 2 décès

Un rappel massif de fromages a été lancé en France après 21 cas de listériose, dont deux décès en potentiel lien avec la contamination à la Listeria.

C’est un rappel de produits massif qui n’a échappé à personne : 40 fromages ont été retirés des rayons des supermarchés en France en raison d’une suspicion de contamination à la Listeria, bactérie pouvant provoquer la listériose. 21 cas de cette maladie grave ont été jusque-là identifiés par les autorités sanitaires, dont deux cas mortels, possiblement liés à la consommation de fromages contaminés.

Camemberts, bûchettes de chèvres, brie, gorgonzola, coulommiers… Des dizaines de références de fromages sont concernées par ce rappel massif, commercialisées partout en France dans de grandes enseignes comme Carrefour, E. Leclerc, Intermarché, les magasins U, Lidl, Grand Frais…

Des cas de contamination à la Listeria et provoquant la listériose qui sont loin d’être isolés en France. Chaque année, les autorités sanitaires observent des décès du fait de cette maladie. Mais comment expliquer que l’on puisse mourir après avoir mangé du fromage ?

Un “lien possible” entre fromages et listériose

Selon un communiqué de Santé Publique France, en date du 13 août 2025, sur les 21 cas de contamination à la listériose recensés jusque-là, 18 cas l’ont été depuis début juin 2025. Les victimes sont âgées de 34 à 95 ans. “Deux décès ont été rapportés”, souligne l’organisme sanitaire, évoquant “un lien possible entre ces cas de listériose et la consommation de fromages au lait pasteurisé produits par la société Chavegrand”.

Ce qui explique le rappel massif en France des fromages produits par cette entreprise. Des denrées qui ne doivent plus être consommées.

C’est quoi la listériose ?

La listériose est une infection rare, mais grave, causée par la bactérie Listeria monocytogenes. Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), la Listeria monocytogenes est « une bactérie ubiquitaire, présente dans le sol, très largement répandue dans l’environnement ». Les bovins, ovins, porcins, caprins et poulets hébergent naturellement cette bactérie dans leur tube digestif. Leurs excréments peuvent ensuite contaminer l’environnement et l’alimentation des animaux.

Cette bactérie se transmet aux aliments que peuvent acheter les consommateurs. En consommant ces aliments crus ou peu cuits, ceux-ci peuvent alors contracter la listériose. Son délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.