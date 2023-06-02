6 آلاف منصب للترقية بالتربية

إيداع الملفات إلى غاية 20 جوان والامتحان الكتابي في 10 جويلية

برمجت وزارة التربية الوطنية امتحانا مهنيا داخليا بتاريخ 10 جويلية المقبل، قصد ترقية مستخدميها إلى 25 رتبة عليا بعنوان سنة 2023، بفتح أزيد من 6 آلاف منصب مالي موزع على 58 مديرية تربية، كما طالبت مديري التربية للولايات، بضرورة افتكاك موافقة استثنائية من الوظيفة العمومية للترخيص لفئة مشرفي التربية الرئيسيين بالمشاركة في المسابقة للالتحاق برتبة “مستشار تربية”.

وأوضحت المديرية العامة للموارد البشرية بالوزارة في منشور وزاري يحمل الرقم 20، بأنه قد تقرر فتح 6410 منصب مالي موزع على المستوى الوطني، لأجل تمكين مستخدميها من التقدم والترقية خلال مسارهم المهني إلى 25 رتبة عليا بعنوان سنة 2023، ودعت كافة المترشحين ممن تتوفر فيهم شروط الترشح إلى إيداع ملفاتهم الورقية وتقديم الطعون على مستوى مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، في فترة 15 يوما أي بداية من تاريخ 31 ماي وإلى غاية 20 جوان الجاري، مع إلزامية تسجيل الملفات المودعة في دفتر خاص حسب التسلسل الزمني لاستلامها.

وأضافت بأن مديريات التربية للولايات مطالبة وجوبا بدراسة الملفات وإعداد محاضر اللجان بمجرد فتح فترة التسجيلات، على أن تقوم لجنة الطعن بعقد اجتماعها قبل تاريخ 27 جوان، مع وجوب تبليغ المعنيين بنتائج الطعن بأي وسيلة اتصال ممكنة، ليتم الإعلان عن النتائج في تاريخ لاحق.

وفي نفس السياق، أعلنت المديرية نفسها عن قائمة رتب الترقية المعنية بالامتحان المهني الداخلي، ويتعلق الأمر بـ25 رتبة، وهي مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مقتصد، ملحق رئيسي بالمخبر، نائب مقتصد مسير، مشرف رئيسي للتربية، معاون تقني للمخبر، ناظر ثانوية، مستشار رئيس للتربية، مستشار التربية، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مقتصد رئيسي، ملحق بالمخبر، مستشار التغذية المدرسية، مشرف التربية، نائب مقتصد، أستاذ التعليم الثانوي، مساعد رئيسي للتربية ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.

موافقة استثنائية للالتحاق برتبة “مستشار تربية”

وبالنسبة للامتحان المهني للالتحاق برتبة “مستشار التربية”، طلبت نفس المصالح من مديريها الولائيين ضرورة الحصول على موافقة استثنائية بعنوان سنة 2023، من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، لأجل السماح للمترشحين المنتمين إلى رتبة “مشرف رئيسي للتربية” الذين يستوفون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، باحتساب الأقدمية المشترطة، وذلك عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية “مشرف تربية” ورتبهم الحالية “مشرف رئيسي للتربية” عند تاريخ إجراء الامتحان المهني أي 10 جويلية الداخل، بالمشاركة في الامتحان المهني طبقا للرخصة الاستثنائية رقم 4071 والمؤرخة في 28 جانفي 2023.

102 منصب مالي للالتحاق برتبة مفتش تربية في 20 تخصصا

وتقرر فتح 102 منصب مالي لفائدة الأساتذة المبرزين والأساتذة المكونين، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للمشاركة في الامتحان للالتحاق برتبة “مفتش التربية الوطنية” في 20 مادة تعليمية، وهي العلوم الاقتصادية، اللغة العربية وآدابها، التربية الفنية الموسيقية، اللغة الإنجليزية، اللغة الأمازيغية، رياضيات، التربية الرياضية و البدنية، اللغة الإسبانية، اللغة الإيطالية، اللغة الفرنسية، هندسة الطرائق، اللغة الألمانية، الرسم، المعلوماتية، العلوم الفيزيائية، التاريخ والجغرافيا والعلوم الإسلامية وإدارة الثانويات والتسيير المالي والمادي والتوجيه الإرشاد المدرسي والمهني، كما سيتم فتح المجال لمفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للمشاركة في الامتحان المهني الداخلي للالتحاق برتبة “التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”.

وسترخص الوصاية لمديري الثانويات الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للالتحاق برتبة “إدارة الثانويات”، مع فتح المجال للمقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة للمشاركة في الامتحان للالتحاق برتبة “التسيير المالي والمادي”.

5 سنوات خبرة للأستاذ المكون للترقية إلى رتبة مفتش

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق برتبة “مفتش التعليم المتوسط” في مادة اللغة الأمازيغية، فقد تقرر تمكين الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من المشاركة في الامتحان المهني الداخلي للترقية، على أن يتم السماح للأساتذة المكونين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة “مفتش التعليم الابتدائي” في تخصصي لغة عربية ولغة أمازيغية.

وفيما يخص الالتحاق برتبة “مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”، فإنه سيتم فتح المجال للمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حين سيتم تمكين المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية، ومستشاري التربية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية والمنحدرين من أسلاك التعليم والأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة، من الالتحاق برتبة “مدير متوسطة”.

هذه ضوابط الترشح برتبة “مدير مدرسة”

ولأجل الالتحاق برتبة “مدير المدرسة الابتدائية”، فإنه لا بد لفئتي مساعدي مدير المدرسة الابتدائية والأساتذة الرئيسيين إثبات 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، على أن يتم فتح المجال لأساتذة المدرسة الابتدائية ومستشاري التغذية الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وكذا معلمي المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 7 سنوات خدمة للمشاركة في الامتحان، للالتحاق برتبة “مساعد مدير مدرسة ابتدائية”.

كما سيتم الترخيص لنائب مقتصد مسير الذي يثبت 5 سنوات من الخدمة الفعلية، بالمشاركة في الامتحان للترقية إلى رتبة “مقتصد”، في مقابل تمكين ملحقي المخابر الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة للالتحاق برتبة “ملحق رئيسي بالمخابر”، في حين سيترشح لرتبة “نائب مقتصد مسير” النواب المقتصدون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مع فتح المجال لمشرفي التربية الذين يثبتون خمس سنوات خدمة للالتحاق برتبة “مشرف رئيسي للتربية”.

هذه شروط الالتحاق برتبتي “ناظر ثانوية” و”مستشار تربية”

وسيتم فتح المجال أمام المستشارين الرئيسيين وأساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة “ناظر ثانوية”، في مقابل الترخيص للمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التربية والأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط، الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بالالتحاق برتبة “مستشار رئيس للتربية”.

ولأجل الترشح لرتبة “مستشار التربية”، سيتم فتح المجال لأساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات خدمة وكذا أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، على أن يتم السماح لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة للالتحاق برتبة “مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”.

وسيكون متاحا للمقتصدين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة للمشاركة في الامتحان للالتحاق برتبة “مقتصد رئيسي”، مقابل السماح للمعاونين التقنيين للمخابر الذين يثبتون 5 سنوات خدمة للالتحاق برتبة “ملحق بالمخابر”، على أن يتم الترخيص لمساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون 5 سنوات خدمة للمشاركة في الامتحان للترقية إلى رتبة “مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية”.