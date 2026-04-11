65 عامًا على أول رحلة إلى الفضاء الخارجي

تحتفل روسيا والعديد من دول العالم اليوم بيوم رواد الفضاء. قبل 65 عامًا وقع أحد أبرز الأحداث وأكثرها أهمية في تاريخ البشرية. شهد 12 أفريل 1961 أول رحلة فضائية مأهولة بقيادة مواطننا يوري غاغارين. وفي الوقت الحاضر يُعرف اسم غاغارين في جميع أنحاء العالم وسيظل رمزًا لبداية عصر الفضاء.

وقد أُقيم نصب تذكاري تكريمًا لأول رائد فضاء في الجزائر العاصمة في مقر الوكالة الفضائية الجزائرية. وقد مثّل إنجاز غاغارين الذي تحقق بفضل العمل الدؤوب والسعي الجريء نحو التقدم من قبل الكثير من العلماء الروس المتميزين بداية حقبة استكشاف الفضاء.

سيُخلّد في تاريخ رواد الفضاء الروس المجيد ذكرى أول قمر صناعي وأول رحلة فضائية وأول رائدة فضاء وأول عملية سير في الفضاء وأول محطة فضائية وأول مركبة فضائية تصل إلى كوكب الزهرة وترسل صورًا له إلى الأرض. وأشدّد أيضًا على أول فيلم روائي طويل صُوّر في المدار على متن مركبة فضائية بعنوان “التحدي”.

وقد لاقى هذا الفيلم الذي عُرض في الجزائر العاصمة ضمن فعاليات أسبوع الأفلام الروسية عام 2025 استحسانًا كبيرًا من المتفرجين الجزائريين. ومن الجدير بالذكر أن رائدة الفضاء الأولى فالنتينا تيريشكوفا قامت بزيارة ودية إلى الجزائر سنة 1965 حيث التقت بالمجاهد ورئيس مجلس الأمم السابق صالح قوجيل.

نفخر بأن مثل هذه الإنجازات العالمية تم تحقيقها بفضل بلدنا بالذات. وتدعو روسيا باستمرار بصفتها رائدة في مجال الفضاء إلى استكشافه السلمي على أساس المساواة وعدم التمييز. ونواصل اليوم العمل في المحافل الدولية لمنع سباق التسلح في الفضاء.

ففي كل عام تدعم الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القرارات التي تطرحها روسيا بشأن عدم انتشار الأسلحة في الفضاء الخارجي. هدفنا الرئيسي الآن هو حيلولة دون خصخصة الفضاء الخارجي الذي هو ملك للبشرية جمعاء ومنع عسكرته وتحويله إلى ساحة للمواجهة. ونتعاون بشكل وثيق مع شركائنا الجزائريين في مسائل استخدام الفضاء للأغراض السلمية.

نحن ملتزمون بالتعاون البنّاء مع جميع المشاركين في الأنشطة الفضائية. خير مثال على ذلك الشراكة متعددة الأطراف في سياق محطة الفضاء الدولية الذي لا يزال بعد ربع قرن أكبر وأنجح مشروع لاستكشاف الفضاء. وتواصل روسيا لعب دور محوري في تنفيذ برنامج محطة الفضاء الدولية.

على مدى ستة عقود شهدنا قفزة نوعية مذهلة في مجال الفضاء. اليوم يوظف قطاع الفضاء أكثر من 165 ألف شخص في 110 شركات موزعة على 30 منطقة في بلادنا. كان من أبرز مشاريع القرن الـ21 بناء قاعدة “فوستوتشني” الفضائية العالمية الجديدة التي تقع على بعد حوالي 8000 كيلومتر من موسكو والتي تُطلق منها الآن المركبات الفضائية. وأجرت روسيا خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 200 عملية إطلاق ناجحة إجمالاً بما في ذلك عمليات تهدف إلى ضمان إمداد متواصل لأطقم محطة الفضاء الدولية.

تتعامل وكالة الفضاء الروسية بنشاط مع دول أخرى. وبصفتي سفير روسيا لدى الجزائر لا يسعني إلا أن أذكر تعاوننا مع هذا البلد الصديق. تُعد الجزائر من القوى الفضائية الرائدة في أفريقيا وتمتلك إمكانات كبيرة في هذا المجال. ومن دواعي سروري أن أشير إلى أن أول قمر صناعي جزائري ألسات 1 أُطلق عام 2002 باستخدام صاروخ حامل روسي. وقد أُرسيت دعائم تعاون منتظم بين وكالتي الفضاء في بلدينا. ومنذ عام 2018 تتيح روسيا للجزائر الوصول إلى نظام الملاحة الفضائية عالي الدقة “غلوناس”.

وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون إلى روسيا الاتحادية في جوان 2023 تم توقيع الاتفاقية الحكومية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية. وعليه فإننا على أتم الاستعداد لمواصلة دعم أصدقائنا الجزائريين في تطوير برنامجهم الفضائي الوطني.