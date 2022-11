68e anniversaire du déclenchement de la Révolution: Les Présidents Abbas et Al-Sissi félicitent les Algériens

Les présidents palestinien, Mahmoud Abbas et égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi, ont félicité, mardi soir, le peuple algérien, a l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération nationale.

“Nous félicitons le peuple algérien, a l’occasion de l’anniversaire de la Glorieuse révolution déclenchée le 1e Novembre. Nous souhaitons pour l’Algérie, des jours heureux après sa grandiose victoire enregistrée il y a plus de 60 ans”, a indiqué M. Abbas dans une déclaration a la presse, au terme des travaux du 1er jour de la 31e session du Sommet arabe a Alger.

Evoquant la “Déclaration d’Alger” et l’initiative de l’unification des factions palestiniennes, le Président Abbas a rappelé l’existence d’un accord dont il espère la mise en œuvre sur le terrain.

De son côté, le Président égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi a exprimé ses vœux de progrès et de succès au peuple algérien, a l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération.

“Je félicite le peuple algérien et Son Excellence le Président (Abdelmadjid Tebboune) a qui je souhaite progrès, réussite et stabilité. Le peuple algérien est un grand peuple auquel nous vouons estime, respect et amour”, a ajouté M. Al-Sissi.