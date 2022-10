6e RGPH: Prolongation des délais jusqu’au 16 octobre

Les délais du sixième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) ont été prolongés jusqu’au 16 octobre, indique samedi le ministère de la Numérisation et des Statistiques.

« Compte tenu de l’importance capitale du Recensement général de la population et de l’habitat et soucieux d’obtenir des informations statistiques exhaustives et détaillées sur la population et le parc de logement, l’Office national des Statistiques (ONS) porte a la connaissance de l’ensemble des concernés que l’opération de recensement se poursuivra jusqu’au 16 octobre 2022 », précise un communiqué de l’ONS publié par le ministère de la Numérisation et des Statistiques.

Programmé initialement du 25 septembre au 9 octobre 2022, le 6e RGPH revêt une “importance stratégique” dans la mesure où les données qu’il fournira refléteront fidèlement le degré d’application sur le terrain des réformes engagées par l’Etat a tous les niveaux au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux, a l’instar des Objectifs de développement durable (ODD) a l’horizon 2030.