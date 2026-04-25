900 ألف مسافر.. وخطوط بحرية جديدة بين الجزائر وإسبانيا

شركة "باليريا" تتوقع نقل أكثر من 180 ألف مسافر في 2026

أعلنت شركة الملاحة البحرية الإسبانية “باليريا” عن تعزيز حضورها في الجزائر عبر نقل نحو 900 ألف مسافر خلال العشر سنوات الأخيرة، بالتزامن مع إطلاق خطوط بحرية جديدة تربط مدينة برشلونة بكل من الجزائر العاصمة ووهران، في إطار توسع شبكتها وتطوير نشاطها في السوق الجزائرية، متوقعة بلوغ أكثر من 180 ألف مسافر سنة 2026.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا التطور يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الجزائر وإسبانيا وكذا تطوير عمل الشركة في الجزائر والتي انطلق نشاطها سنة 2016 عبر خط فالنسيا – مستغانم، قبل أن توسع تدريجيا خدماتها لتشمل ستة خطوط بحرية تربط موانئ جزائرية وإسبانية ويتعلق الأمر بكل من الخط الرابط بين مدينة برشلونة بكل من الجزائر العاصمة ووهران وقبلها فالنسيا – الجزائر، فالنسيا – وهران .

وفي السياق ذاته، أوضحت الشركة أنها سجلت خلال سنة 2025 رقما قياسيا في نشاطها بالجزائر بلغ 165 ألف مسافر، مدفوعا بإطلاق خطوط جديدة وتعزيز عروض النقل، رغم التأثيرات التي شهدها القطاع خلال فترة جائحة “كوفيد-19″، كما شمل نشاط الشركة نقل نحو 360 ألف مركبة وما يقارب 100 ألف متر طولي من البضائع.

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للشركة، جورج باسول، أن الجزائر أصبحت سوقا استراتيجيا ضمن مخطط التوسع الدولي لـ”باليريا”، مشيرا إلى أن نموذج الشركة يعتمد على جودة الخدمة والموثوقية والمرونة التشغيلية، مع السعي إلى مواصلة تطوير الروابط البحرية خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، شدد رئيس الشركة، أدولفو أوتور، على التزام “باليريا” بتعزيز وجودها في الجزائر على المدى الطويل، معتبرا أن السوق الجزائرية تمثل محورا أساسيا في استراتيجيتها الدولية، مع العمل على توسيع شبكة الربط البحري ودعم التبادلات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

وفي سياق مواز، تواصل الشركة تحسين خدماتها لفائدة المسافرين، من خلال توفير خدمات باللغة العربية، ووجبات حلال، ومساحات مخصصة للصلاة، بما يتماشى مع خصوصيات السوق الجزائرية.