Abbas: «Notre fermeté sur notre terre fera échouer les plans racistes» de l’entité sioniste

Le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas a déclaré samedi que les plans «extrémistes et racistes» de l’entité sioniste qui font rage pour annexer et engloutir davantage de terres palestiniennes «échoueront avec notre fermeté sur notre terre».

Samedi soir, le président Abbas a allumé la flamme du 58e anniversaire du lancement du mouvement «Fatah», qu’il dirige, au siège de la présidence palestinienne dans la ville de Ramallah, au centre de la Cisjordanie, en présence notamment d’un nombre de dirigeants du mouvement, de l’OLP.

Dans un discours enregistré diffusé par la télévision palestinienne à cette occasion, Abbas a souligné que «58 ans après le début de la révolution, la Palestine est toujours inébranlable et fière de son histoire et de son présent».

Et d’ajouter : «Nous disons aux occupants, plus votre tyrannie est grande, plus la force, la détermination de notre peuple face à votre agression et à votre terrorisme, et à s’accrocher à leur terre et à leurs droits nationaux légitimes, sont grandes».

Il a assuré que «les plans extrémistes et racistes (…), qui font rage pour annexer et engloutir davantage notre terre palestinienne, échoueront inévitablement avec notre fermeté sur notre terre». «Nous ferons tomber les conspirations de l’occupation coloniale avec notre unité, notre adhésion à nos constantes nationales et notre résistance populaire pacifique», a poursuivi le chef de l’Etat palestinien.

Abbas a averti à ce propos que «la poursuite de l’agression (sioniste) contre les Palestiniens n’apportera la sécurité et la paix à personne».

Dans son discours, Abbas a souligné que la paix et la sécurité équivalent pour les Palestiniens d’«obtenir leurs droits et d’établir leur Etat libre, indépendant et pleinement souverain sur sa terre, avec sa capitale éternelle, El Qods-Est».

Le premier janvier de chaque année, le Fatah célèbre l’anniversaire de sa fondation depuis 1965 et est considéré comme l’un des premiers mouvements de lutte palestiniens contre l’occupation.

L’allumage de la flamme est un événement symbolique organisé par le mouvement, le 31 décembre de chaque année, dans le cadre des célébrations marquant sa création.

Le mouvement Fatah a été fondé par feu le dirigeant palestinien Yasser Arafat avec un certain nombre de ses compagnons.