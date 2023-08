Accidents de la route: 14 morts et 368 blessés en zones urbaines en une semaine

Le bilan fait état d’une baisse du nombre d’accidents (-26) et de blessés (-34) et d’une hausse du nombre de décès (+5) par rapport aux chiffres enregistrés la semaine précédente, a précisé la même source.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (+97%), en raison notamment du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l’excès de vitesse, de la fatigue et du manque de concentration au volant, outre l’état du véhicule, selon la même source.