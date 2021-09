Accidents de la route: 32 morts et 1451 blessés en une semaine

Trente-deux (32) personnes sont mortes et 1451 autres ont été blessées suite a 1167 accidents de la circulation, survenus entre le 29 août et le 4 septembre 2021 a travers le territoire national, selon un bilan rendu public, ce mardi, par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Oran avec 3 personnes décédées sur le lieu de l’accident et 59 autres blessées suite a 54 accidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, 1134 incendies urbains, industriels et autres ont été enregistrés dans le pays, relève la Protection civile, qui note que les plus importants (135 incendies) ont été recensés au niveau de la wilaya d’Alger.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué, durant la même période, 595 opérations de sensibilisation a travers 58 wilayas et 217 opérations de désinfections générales a travers 58 wilayas, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés ainsi que des quartiers et ruelles.