Activité pluvio-orageuse annoncée mardi sur des wilayas de l’Est du pays

Une activité pluvio-orageuse affectera, mardi, des wilayas de l’Est du pays, annonce un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Il s’agit des wilayas de Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi et Souk Ahras où les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, précise le BMS, placé au niveau de vigilance “Orange” et dont la validité s’étale de 12h00 a 23h00.

Des chutes de grêle ainsi que des rafales de vents sous orages accompagneront cette perturbation climatique.