Aéroport d’Alger: tentative de transfert illicite de 112.000 € mise en échec

Les services de la Police aux frontières (PAF) de l’Aéroport international Houari Boumediène ont déjoué, dans deux opérations distinctes au cours de la semaine dernière, une tentative de transfert illicite de plus de 112.000 euros, a indiqué dimanche un communiqué des services de la Sûreté nationale.

“Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment l’infraction à la réglementation et à la législation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger, les services de la PAF de l’Aéroport international Houari Boumediène ont réussi dans deux opérations distinctes, à mettre en échec une tentative de transfert illicite de devises d’un montant de 112.100 euros”, précise le communiqué.

“Cette somme a été saisie en possession de quatre (4) voyageurs qui s’apprêtaient à quitter le territoire national en direction d’Istanbul (Turquie)”, a ajouté la même source qui a souligné que “les concernés ont été déférés devant les juridictions compétentes”.