Affaires Belmadi, athlètes aux besoins spécifiques..le ministre brise le silence

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebkak a indiqué dimanche que les responsables a l’origine du mauvais accueil réservé aux représentants algériens aux Jeux Paralympiques de Tokyo seront licenciés, et est revenu sur les déclarations du coach national Djamel Belmadi sur l’état de la pelouse de nos stades.

Le ministre Sebkak s’est dit indigné, lors d’une conférence de presse animée ce dimanche a la salle de conférence du stade de 5 Juillet, de la manière avec laquelle on a accueilli les athlètes aux besoins spécifiques.

“Personnellement, je me suis demandé si on est en 2021 ou avant Jésus-Christ, s’est interrogé le ministre”. “Nous allons réquisitionner des bus adéquats “Etusa” pour transporter les athlètes restants et qui vont arriver de Tokyo”, a-t-il promis, non sans menacer de licenciement les responsables du scandale.

“Des mesures administratives ont été prises a l’encontre des responsables de cet incident qui vont être licenciés”, a-t-il promis.

Sur les critiques formulées par le sélectionneur national quant a l’état de la pelouse du stade Mustapha Tchaker, le ministre a dit: “Belmadi a été sincère dans son diagnostic du terrain du stade Tchaker. Nous prendrons en charge cette question prochainement”.

Et Sebkak d’ajouter: “Belmadi a le droit de faire des remarques car il est le mieux placé pour parler des questions techniques”.

Pour ce qui est de la faible prime accordée aux athlètes aux besoins spécifiques par rapport aux athlètes normaux, le ministre estime que “logiquement, la prime des athlètes aux besoins spécifiques doit être plus élevée compte tenu de leurs besoins par rapport aux autres athlètes. Je me charge d’assurer l’égalité des primes”.

