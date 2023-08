Le gouvernement russe a donné son agrément à la nomination de M. Boumediene Guennad en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Fédération de Russie, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger dans un communiqué.