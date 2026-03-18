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Aïd El-Fitr: Observation demain jeudi du croissant lunaire du mois de chaoual

Echoroukonline
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Aïd El-Fitr: Observation demain jeudi du croissant lunaire du mois de chaoual

La Commission nationale d’observation du croissant lunaire, relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a indiqué hier mardi dans un communiqué que l’observation du croissant lunaire annonçant le mois de chaoual de l’année 1447H/2026 aura lieu demain jeudi.

Pour perpétuer cette noble tradition, une rencontre consacrée à l’observation du croissant lunaire est prévue après la prière d’El Maghreb, à Dar El Imam (Alger), et sera diffusée à travers les différents médias, précise le communiqué.

APS

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