Aïd El-Fitr: Observation demain jeudi du croissant lunaire du mois de chaoual

La Commission nationale d’observation du croissant lunaire, relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a indiqué hier mardi dans un communiqué que l’observation du croissant lunaire annonçant le mois de chaoual de l’année 1447H/2026 aura lieu demain jeudi.

Pour perpétuer cette noble tradition, une rencontre consacrée à l’observation du croissant lunaire est prévue après la prière d’El Maghreb, à Dar El Imam (Alger), et sera diffusée à travers les différents médias, précise le communiqué.

APS