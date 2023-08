Air Algérie inaugure son premier vol direct Alger-Johannesburg

Le ministre des Transports, Youcef Cherfa, a présidé, en compagnie du Directeur général (DG) d’Air Algérie, Yacine Benslimane, la cérémonie d’inauguration de ce premier vol.

Le ministre a affirmé, dans une déclaration, que cette nouvelle ligne aérienne contribuera au renforcement des relations de coopération entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, notamment dans le domaine économique, indiquant qu’elle constituera “un jalon supplémentaire important dans le processus de développement du plan de transport aérien d’Air Algérie”.

La nouvelle ligne favorisera, a-t-il dit, “l’ouverture de l’Algérie sur les pays africains, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie de remise de la Médaille d’honneur de l’exportation, le 11 juillet dernier”.

M. Cherfa a saisi cette occasion pour rappeler les destinations africaines ouvertes récemment vers, entre autres, Dakar, Abidjan, Ouagadougou, Nouakchott et Bamako, faisant de l’Aéroport international d’Alger “un Hub aéroportuaire et une plateforme de transit vers l’Afrique et le reste du monde”.

Le secteur des Transports cherche à ouvrir de nouvelles lignes internationales, en sus de la ligne Alger-Saint-Pétersbourg, ouverte le 27 juillet dernier, a dit le ministre, assurant que le processus était très bien engagé pour l’ouverture de lignes avec Douala, Addis-Abeba et Abuja.

Quant à l’ouverture de la ligne Alger-Caracas, selon l’accord aérien conclu entre l’Algérie et le Venezuela, la ligne connaît les dernières retouches avant son lancement.

Le représentant de l’ambassadeur d’Afrique du Sud en Algérie a fait remarquer que l’ouverture de la ligne renforcera assurément les relations entre les deux pays et insuffleront une dynamique économique entre ces deux portes d’accès en Afrique septentrionale et en Afrique australe.

De son côté, le DG d’Air Algérie a affirmé que “l’ouverture de cette ligne qui s’inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer le réseau international d’Air Algérie, figure également dans le plan de développement de l’Aéroport international d’Alger afin de se positionner en Afrique”.

Pour M. Benslimane, “l’ouverture de la ligne Alger-Johannesburg est très importante pour le continent africain, en ce sens qu’elle constitue une liaison directe sans escale entre l’extrême nord et l’extrême sud du continent”.

Cette ligne “permettra de réaliser des ponts aériens commerciaux entre les deux pays et transformera l’Aéroport international d’Alger en véritable Hub vers les différentes destinations proposées par la compagnie en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud”, a-t-il conclu.