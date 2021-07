ANP: «La jeunesse doit se méfier des prêtres de chapelle »

La revue “El Djeich” s’est adressée dans son édition du mois de juillet en cours , aux générations de l’Indépendance particulièrement la jeunesse l’incitant a se méfier des prêtres de chapelle, chantres de la fitna.

En marge de l’éditorial du N 696 de la Revue mensuelle, l’ANP a mis en garde contre certaines parties qui s’empressent de menacer notre pays, de répandre les rumeurs et de fabriquer des mensonges, car toutes leurs tentatives et tous leurs efforts sont au service d’agendas étrangers activant contre l’Algérie et son peuple.

« Ce qui est sûr cependant, c’est que leurs menées sont vouées a un cuisant échec et notre jeunesse qui a acquis un haut degré de conscience saura séparer le bon grain de l’ivraie car le mensonge ne peut faire long feu et la vérité finira par éclater au grand jour, aujourd’hui ou demain ».

La même source ajoute que la jeunesse doit avoir conscience qu’aucun autre bonheur n’égale celui de jouir de la liberté et de la sécurité et tous les plaisirs de la vie ne sauraient s’y substituer. Nul ne peut les apprécier que celui qui a bu le calice jusqu’a la lie et subi la tyrannie.