Apple pourrait enfin lancer son projet fou!

Après avoir révolutionné le marché du smartphone, Apple va-t-il innover jusqu’à fabriquer son propre téléviseur? Dans les couloirs de Cupertino, l’idée fait son chemin.

Lancer sa propre télévision, Apple y pense depuis quinze ans sans jamais avoir osé franchir le pas. Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, toujours bien renseigné sur les intentions de la firme la plus puissante au monde, la marque à la pomme étudie actuellement la possibilité de se lancer sur le marché des téléviseurs, a rapporté Yahoo. À ce stade, rien n’est encore décidé dans les bureaux de Cupertino mais la possibilité de voir dans les prochaines années des TV estampillés Apple dans nos salons prend de l’épaisseur en cette fin d’année 2024.

Avant de se lancer, la société dirigée par Tim Cook attend de connaître à quelle sauce sera mangé son écran connecté chargé de piloter nos maisons et dont la date de sortie est prévue pour 2025. Un éventuel succès de cet objet créé pour concurrencer l’Echo Show d’Amazon et le Nest Hub de Google pourrait inciter l’entreprise à accélérer le développement d’une TV Apple.

Steve Jobs voulait se lancer avant sa mort

Chez Apple, la sortie d’un téléviseur est un vieux serpent de mer. Peu avant sa mort en 2011, l’emblématique cofondateur d’Apple Steve Jobs ne cachait pas son ambition de s’attaquer au marché des téléviseurs. “J’aimerais créer un téléviseur intégré ultra-simple à utiliser. Il serait totalement synchronisable avec l’ensemble de vos périphériques et avec iCloud. (…) Il aura l’interface utilisateur la plus simple que vous puissiez imaginer, et j’y suis parvenu”, peut-on lire dans un passage de sa biographie officielle exhumé par le Washington Post.