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L’Algérie récupèrera auprès de la Suisse plus de 110 millions de dollars de fonds détournés

Echoroukonline
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L’Algérie récupèrera auprès de la Suisse plus de 110 millions de dollars de fonds détournés

” L’Algérie récupèrera plus de 110 millions de dollars de fonds détournés et gelés auprès de la Confédération suisse, après avoir adressé 33 commissions rogatoires à ce pays” , a annoncé le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, lors de la réunion du Conseil des ministres, présidée dimanche par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune .

     “Avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines a présenté un exposé sur le dossier de la récupération des fonds détournés, faisant état de 33 commissions rogatoires adressées à la Confédération suisse, dont 20 dossiers ont été examinés et acceptés, 4 d’entre eux, liés aux fonds détournés et gelés, ayant été définitivement traités à ce jour. En vertu de ces procédures, plus de 110 millions de dollars seront restitués à l’Algérie”, précise un communiqué du Conseil des ministres.

     Au terme de l’exposé, le président de la République a “adressé ses remerciements à la Confédération suisse et au Royaume d’Espagne pour la récupération par l’Algérie des fonds détournés”, ajoute le communiqué, soulignant, par ailleurs, que “61 commissions rogatoires adressées à la France dans ce cadre sont restées sans réponse”.

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