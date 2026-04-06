L’Algérie récupèrera auprès de la Suisse plus de 110 millions de dollars de fonds détournés

“Avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines a présenté un exposé sur le dossier de la récupération des fonds détournés, faisant état de 33 commissions rogatoires adressées à la Confédération suisse, dont 20 dossiers ont été examinés et acceptés, 4 d’entre eux, liés aux fonds détournés et gelés, ayant été définitivement traités à ce jour. En vertu de ces procédures, plus de 110 millions de dollars seront restitués à l’Algérie”, précise un communiqué du Conseil des ministres.

Au terme de l’exposé, le président de la République a “adressé ses remerciements à la Confédération suisse et au Royaume d’Espagne pour la récupération par l’Algérie des fonds détournés”, ajoute le communiqué, soulignant, par ailleurs, que “61 commissions rogatoires adressées à la France dans ce cadre sont restées sans réponse”.