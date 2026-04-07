Le Premier ministre mauritanien se recueille à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération nationale
Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, M. Mokhtar Ould Diay, s’est rendu, ce mardi, au Sanctuaire du Martyr à Alger, où il s’est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération nationale.
Le Premier ministre mauritanien a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada de la Révolution du 1er Novembre 1954.
Il a également visité le musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications exhaustives sur les différentes étapes de l’Histoire de l’Algérie, notamment celle de la glorieuse Révolution de libération nationale.
- Mokhtar Ould Diay était arrivé, hier lundi à Alger, pour une visite officielle à la tête d’une délégation ministérielle de haut niveau, dans le cadre de la tenue de la 20e session de la Grande commission mixte algéro-mauritanienne de coopération.
APS