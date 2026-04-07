Trump a fait des affirmations « fausses et non étayées » sur la guerre en Iran

Le président américain Donald Trump a formulé une série d’affirmations « fausses » et « non corroborées » concernant le conflit avec l’Iran et son bilan en politique étrangère lors d’une récente conférence de presse, selon une vérification des faits publiée lundi par CNN.

Selon CNN, Trump a réitéré une affirmation de longue date démentie, selon laquelle il aurait appelé à l’élimination d’Oussama ben Laden dans un livre publié en 2000. L’ouvrage ne mentionne ce dernier que de manière marginale, tandis que le chef d’al-Qaïda a été tué en 2011 lors d’une opération américaine ordonnée par l’ancien président Barack Obama.

Trump a également affirmé à tort que la majorité des pertes d’aéronefs américains dans le conflit iranien étaient dues à des tirs amis. CNN rapporte que plusieurs appareils ont en réalité été abattus par des tirs iraniens, dont un F-15 et un A-10, tandis qu’un avion de surveillance E-3 a été détruit lors d’une frappe distincte.

Le président a en outre répété avoir « mis fin à huit guerres », une affirmation jugée fausse par CNN, qui souligne que certains des conflits cités ne constituaient pas des guerres ou n’ont pas pris fin.

Trump a également renouvelé une accusation non étayée selon laquelle le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro aurait envoyé un grand nombre de prisonniers aux États-Unis. Des experts avaient auparavant indiqué à CNN qu’aucune preuve ne corroborait cette affirmation.

Par ailleurs, Trump a exagéré le nombre de troupes américaines stationnées en Corée du Sud et répété une affirmation erronée selon laquelle l’ancienne vice-présidente Kamala Harris ne s’était jamais rendue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

CNN a ajouté que certaines autres déclarations du président ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.