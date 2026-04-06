Propos du procureur français anti-terroriste à Franceinfo: une vaine agression contre l’Algérie
Suite à l’interview accordée par le procureur national anti-terroriste de la France, Olivier Christen, à Franceinfo, une source autorisée du ministère des Affaires étrangères a déclaré à l’APS que “le procureur national anti-terroriste de la France a, de manière désinvolte, inconsidérée et irresponsable, fait mention de l’Algérie au titre de procédures ouvertes pour terrorisme d’Etat”.
“Une telle accusation injustifiée ne peut naturellement susciter qu’indignation et mépris”, note la même source.
“Ce propos est condamnable pour ce qui l’est: une vaine agression contre un pays, l’Algérie, qu’un contexte français délétère érige en bouc émissaire et en dérivatif à tous les défis qui assaillent la France et qui peine à les relever”, ajoute la même source.