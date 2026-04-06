Propos du procureur français anti-terroriste à Franceinfo: une vaine agression contre l’Algérie

“Une telle accusation injustifiée ne peut naturellement susciter qu’indignation et mépris”, note la même source.

“Ce propos est condamnable pour ce qui l’est: une vaine agression contre un pays, l’Algérie, qu’un contexte français délétère érige en bouc émissaire et en dérivatif à tous les défis qui assaillent la France et qui peine à les relever”, ajoute la même source.