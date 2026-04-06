France: Un plan gouvernemental pour accélérer le traitement des titres de séjour

Le ministre de l’Intérieur français, Laurent Nuñez, a annoncé samedi un « plan massif » visant à réduire les délais de traitement des titres de séjour en France, dans un contexte de saturation persistante des services préfectoraux.

Présenté au Premier ministre, ce plan prévoit notamment le recrutement de 500 agents contractuels à temps plein, appelés « vacataires », afin de renforcer les services chargés de l’instruction des demandes en préfecture. Selon le ministre, cette mesure doit permettre d’augmenter d’environ 20 % les moyens humains mobilisés pour le traitement des dossiers.

Parallèlement, plusieurs mesures de simplification administrative sont annoncées. La durée de validité des empreintes biométriques, données physiques uniques utilisées pour identifier une personne, sera portée de cinq à dix ans. L’obligation de déclarer un changement d’adresse pour les détenteurs de titres de séjour de longue durée sera également supprimée.

Ces ajustements visent, selon le ministère, à alléger la charge de travail des administrations et à limiter les « ruptures de droits », c’est-à-dire les situations dans lesquelles un usager perd temporairement ses droits administratifs faute de renouvellement de son titre dans les délais.

Le ministre souligne que ces mesures ne remettent pas en cause les exigences de sécurité et doivent permettre d’éviter des conséquences concrètes pour les demandeurs, notamment la perte d’emploi liée à l’expiration de leur titre de séjour.

Actuellement, les préfectures disposent en théorie d’un délai légal de quatre mois pour répondre aux demandes de titres de séjour, documents administratifs permettant aux étrangers de résider légalement sur le territoire français. Dans les faits, ces délais sont régulièrement dépassés, selon plusieurs constats relayés par la presse et les usagers.

Cette situation a entraîné une multiplication des recours en justice de la part des demandeurs, confrontés à des retards prolongés dans le traitement de leurs dossiers.

Dans ce contexte, le gouvernement cherche à concilier la maîtrise des flux migratoires, la continuité des droits administratifs et l’efficacité des services publics, alors que la question de l’accueil et de la gestion des étrangers demeure un enjeu central du débat public en France.