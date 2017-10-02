فتحت، مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، تحقيقات معمقة في تصريحات خطيرة أدلي بها أحد المتورطين في حرق سيارة شاب منذ عدة أيام قرب عمارة بحي بوزوران بباتنة.
وكانت مصالح الشرطة عثرت قرب مسرح الجريمة وهو موقع سيارة محترقة بفعل فاعل على هاتف نقال أمكن من خلاله تحديد أحد منفذي العملية وقد تم توقيفه مدليا باعترافات خطيرة في حق مسؤول محلي رفيع المستوى يشغل مهمة قيادية في هيئة رسمية منتخبة، واعترف الموقوف أنه تلقى عمولة مالية من طرف المسؤول للانتقام من صاحب السيارة بسبب خلافات تتعلق بمحاولة ابتزازه.
وحققت مصالح الشرطة مع الموقوفين، كما استدعت المسؤول وتحرت معه، نافيا الضلوع في قضية بهذه الخطورة، فيما أثير أن السلطات القضائية التي نظرت في الحيثيات الأولية طالبت بالتعمق في التحقيقات بعد ما ادعى المتهمون أنهم أدلوا بتصريحات متناقضة.
وصنعت القضية المتكتم حولها جدلا واسعا في عدة أوساط، خاصة وانها تزامنت مع إيداع الملفات للترشح في المجالس المحلية المقبلة بالنظر لحساسية الصراع القائم بين الغريمين التقليديين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
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متهم بحرق سيارة "يورط" مسؤولا كبيرا بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
فتحت، مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، تحقيقات معمقة في تصريحات خطيرة أدلي بها أحد المتورطين في حرق سيارة شاب منذ عدة أيام قرب عمارة بحي بوزوران بباتنة.
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وكانت مصالح الشرطة عثرت قرب مسرح الجريمة وهو موقع سيارة محترقة بفعل فاعل على هاتف نقال أمكن من خلاله تحديد أحد منفذي العملية وقد تم توقيفه مدليا باعترافات خطيرة في حق مسؤول محلي رفيع المستوى يشغل مهمة قيادية في هيئة رسمية منتخبة، واعترف الموقوف أنه تلقى عمولة مالية من طرف المسؤول للانتقام من صاحب السيارة بسبب خلافات تتعلق بمحاولة ابتزازه.
وحققت مصالح الشرطة مع الموقوفين، كما استدعت المسؤول وتحرت معه، نافيا الضلوع في قضية بهذه الخطورة، فيما أثير أن السلطات القضائية التي نظرت في الحيثيات الأولية طالبت بالتعمق في التحقيقات بعد ما ادعى المتهمون أنهم أدلوا بتصريحات متناقضة.
وصنعت القضية المتكتم حولها جدلا واسعا في عدة أوساط، خاصة وانها تزامنت مع إيداع الملفات للترشح في المجالس المحلية المقبلة بالنظر لحساسية الصراع القائم بين الغريمين التقليديين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.