بعد انقطاعها لأكثر من عامين روسيا تستأنف الرحلات الجوية المدنية إلى مصر

قالت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت، الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا ومصر.

ويسري القرار اعتباراً من الثاني من جانفي الجاري.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية، الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولاً بدءاً من فيفري المقبل.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015 بعدما فجر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصاً.

ووجه الحادث ووقف الطيران الروسي ضربة لصناعة السياحة في مصر وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وذكرت المصادر المصرية، أن مصر وروسيا ستبدآن في أفريل المقبل التفاوض حول تشغيل رحلات الشارتر من روسيا إلى المدن الداخلية خاصة منتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقالت المصادر، إن من الممكن اتخاذ إجراءات إضافية خاصة بالأمن والتأمين تشمل الاستعانة بشركات تأمين خاصة إلى جانب رجال الأمن في المطارات.