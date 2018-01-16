يشارك الدكتور واسيني الأعرج ضمن 50 متحدثا في الملتقى العربي للتراث الذي ينظمه المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي الذي تحتضنه إمارة الشارقة تحت شعار "المعرفة مستقبل تراثنا" خلال الفترة الممتدة ما بين من 6 إلى 8 فبراير.
وحسب المنظمين يشهد الملتقى مشاركة عدد من المؤسسات وأصحاب الاختصاص، حيث يرتقب أن يشرف حاكم الشارقة على توزيع الجائزة الكبرى لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية "المواقع والمتاحف" التي تُمنح مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الممارسات التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي، وحسب بيان المنظمين فإن الملتقى يرمي إلى الخروج بوثيقة لرسم رؤية عربية حول مفهوم التراث الثقافي في الوطن العربي، وبتوصيات قابلة للتنفيذ على أرضية الميدان وتساهم في تحقيق أهداف الملتقى.
ويرتقب أن يناقش المؤتمرون على مدار ثلاثة أيام التهديدات التي تواجه التراث الثقافي من خلال ضبط مفهوم التراث الثقافي في العالم العربي، بمشاركة خبراء من "اليونسكو"، "ألكسو"، "إيسيسكو"، إضافة إلى معهد العالم العربي في باريس، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في البحرين، ومركز دراسات التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إيرسيكا"، والمركز الدولي لدراسة حفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم".
وسيحضر واسيني الأعرج إلى جانب عدد من خبراء التراث في العالم العربي على غرار الدكتور خالد ايرين، مدير عام مركز دراسات التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «إيريسكا»، والدكتور سليمان العسكري، مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، والدكتور منير بوشناقي، مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي إلى جانب عدد من مشاهير الأدب والفن على غرار سفير السلام "اليونيسكو" نصير شمة، والفنان المصري محمد صبحي.
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واسيني الأعرج ضمن 50 خبيرا في الملتقى العربي للتراث في الشارقة
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
يشارك الدكتور واسيني الأعرج ضمن 50 متحدثا في الملتقى العربي للتراث الذي ينظمه المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي الذي تحتضنه إمارة الشارقة تحت شعار "المعرفة مستقبل تراثنا" خلال الفترة الممتدة ما بين من 6 إلى 8 فبراير.
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وحسب المنظمين يشهد الملتقى مشاركة عدد من المؤسسات وأصحاب الاختصاص، حيث يرتقب أن يشرف حاكم الشارقة على توزيع الجائزة الكبرى لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية "المواقع والمتاحف" التي تُمنح مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الممارسات التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي، وحسب بيان المنظمين فإن الملتقى يرمي إلى الخروج بوثيقة لرسم رؤية عربية حول مفهوم التراث الثقافي في الوطن العربي، وبتوصيات قابلة للتنفيذ على أرضية الميدان وتساهم في تحقيق أهداف الملتقى.
ويرتقب أن يناقش المؤتمرون على مدار ثلاثة أيام التهديدات التي تواجه التراث الثقافي من خلال ضبط مفهوم التراث الثقافي في العالم العربي، بمشاركة خبراء من "اليونسكو"، "ألكسو"، "إيسيسكو"، إضافة إلى معهد العالم العربي في باريس، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في البحرين، ومركز دراسات التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إيرسيكا"، والمركز الدولي لدراسة حفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم".
وسيحضر واسيني الأعرج إلى جانب عدد من خبراء التراث في العالم العربي على غرار الدكتور خالد ايرين، مدير عام مركز دراسات التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «إيريسكا»، والدكتور سليمان العسكري، مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، والدكتور منير بوشناقي، مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي إلى جانب عدد من مشاهير الأدب والفن على غرار سفير السلام "اليونيسكو" نصير شمة، والفنان المصري محمد صبحي.