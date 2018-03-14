تتجاوز سرعتها 80 كلم/سا رياح قوية مرتقبة على 10 ولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، الخميس، من هبوب رياح قوية بداية من الجمعة، على الولايات الداخلية الهضاب العليا وشمال الصحراء.

وحسب النشرية تتمثل الولايات المعنية في بشار، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة وبسكرة.

وتمتد صلاحية النشرية من منتصف نهار الجمعة إلى غاية يوم السبت على الثالثة صباحا ومن المتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح محليا 80 كلم/سا، بالإضافة إلى ولايات شمال أدرار، غرداية، ورقلة والوادي، أين تمتد النشرية من الثالثة مساء إلى الثالثة صباحا من يوم السبت.