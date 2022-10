Arkab a Moscou

Les travaux du 5ème forum international “Semaine Russe de l’Energie” ont débuté ,ce mercredi 12 octobre 2022, a Moscou en présence du ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab.

A cette occasion, le ministre Arkab rencontrera le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, le ministre syrien du Pétrole et des Ressources minérales Bassam Tohmé, et des représentants de grandes sociétés pétrolières et gazières, selon la même source.

Ce Forum international est un événement de haut niveau organisé depuis 2017, en direction des responsables et leaders mondiaux de l’énergie, souligne le communiqué.

Il réunit des ministres, des dirigeants des grandes firmes énergétiques, de hauts fonctionnaires, des experts et des décideurs pour discuter et débattre de la dynamique énergétique mondiale ainsi que de faciliter le dialogue autour des questions ayant une incidence sur les enjeux énergétiques, ajoute le ministère.