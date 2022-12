Augmentation des salaires et texte relatif à la monnaie au menu du Conseil des ministres

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen de projets de loi et d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la présidence de la République.

“Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, ce jour [dimanche ndlr], une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs à la monnaie et au crédit, et aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière, ainsi qu’à des exposés portant sur l’augmentation des salaires, le diagnostic et les perspectives des secteurs de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique, et aux secteurs de l’Energie, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, et de la Pêche et des productions halieutiques”, lit-on dans le communiqué.