Autodafé du Coran: Le ministre des affaires étrangères danois exprime ses regrets et excuses

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue danois, Lars Lokke Rasmussen, qui a exprimé ses “regrets et excuses” pour la vague criminelle d’autodafé du Coran devant les ambassades de pays musulmans, y compris l’ambassade d’Algérie à Copenhague, indique lundi un communiqué du ministère.

“Le ministre danois a exprimé ses regrets et excuses pour la vague criminelle d’autodafé du Coran devant les Ambassades de pays musulmans, y compris l’Ambassade d’Algérie à Copenhague. Il a qualifié ces actes d’intolérables et d’inacceptables et a estimé qu’ils étaient intrinsèquement contraires aux traditions d’accueil, d’ouverture et de tolérance qui sont solidement ancrées dans la société danoise”, lit-on dans le communiqué.

Il a, en outre, informé M. Attaf que le gouvernement de son pays ”finalise aujourd’hui le texte de loi devant mettre fin à ces pratiques inqualifiables”, ajoutant que “le Parlement sera saisi de ce projet de loi dès la reprise de sa session dans quatre semaines”.