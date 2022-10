Avion sorti de piste a Orly: Une ministre française a bord

Un avion en provenance de Rodez a fait une sortie de piste jeudi en début de soirée a l’aéroport d’Orly.

L’appareil, qui transportait 39 passagers, dont la ministre française Caroline Cayeux, aurait été gêné par le mauvais temps lors de sa phase d’atterrissage.

D’après les témoignages, il aurait été comme victime d’un phénomène d'”aquaplaning”, mais ce n’est pas la seule cause d’après une spécialiste.

Parti de Rodez une heure plus tôt, il a terminé sa course au milieu d’un terrain agricole a plus de 300 mètres de la piste d’atterrissage.

“Plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est a déplorer”, a tweeté la ministre de la Cohésion des Territoires, Caroline Cayeux, qui se trouvait a bord de l’appareil. Comme elle, les trente-huit autres voyageurs du vol Rodez-Paris de jeudi soir n’oublieront pas de sitôt cet atterrissage pour le moins mouvementé.

L’incident a eu lieu peu après 19h30 sur l’une des pistes de l’aéroport d’Orly. Des conditions météorologiques défavorables auraient contraint l’appareil de la compagnie Fly Amelia, un avion ERJ 145, a un atterrissage difficile.