BAC et BEM 2025: Voici la date des épreuves d’éducation physique et sportive pour les candidats libres

Le ministère de l’Éducation nationale a indiqué, ce lundi, que l’épreuve d’éducation physique et sportive pour les candidats libres (BEM et BAC) se déroulera du 7 mai au 19 mai prochains.

« Le ministère de l’Éducation nationale informe tous les candidats libres aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat de l’enseignement secondaire, session 2025, y compris les candidats de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (ONEFD), que l’épreuve d’éducation physique et sportive se déroulera du mercredi 07 mai au lundi 19 mai 2025 », indique le communiqué.

Selon le même communiqué « les candidats libres concernés par l’épreuve d’éducation physique et sportive doivent retirer leurs convocations sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC) en utilisant leur identifiant et mot de passe, et ce du mardi 15 avril au mardi 6 mai 2025 », et ce sur les sites « bem.onec.dz » et « bac.onec.dz ».