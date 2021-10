Balmadi: “L’équipe nationale ne m’appartient pas a moi seul”

Il met les choses au clair sur le cas de "Delort"

Le coach national Djamel Belmadi a affirmé que l’équipe nationale algérienne ne lui appartient pas a lui seul et avoir fait l’objet de critiques avant même le premier match des qualifications pour le mondial 2022 contre le Djibouti.

Sur l’adversaire du jour, en l’occurrence le Niger, le coach des Verts a dit en conférence de presse d’avant match ce mercredi au centre de Sidi Moussa que c’est “une bonne équipe qui a livré un bon match notamment pendant 75 minutes, avant d’encaisser le premier but sur une erreur d’un défenseur et de prendre un deuxième but”, et qu’on aura en face une équipe qui va nous poser beaucoup de difficultés”.

Djamel Belmadi n’a pas manqué de citer que le Niger compte dans son effectif deux a trois joueurs de vraies qualités.

Sur le match de Burkina Faso disputé a Marrakech soldé sur un nul (1-1), Belmadi il a dit qu’”on est sorti avec beaucoup de frustrations”, non sans rappeler que l’équipe a fait une belle première mi-temps et que le match aurait pu être plié en première mi-temps, ajoutant qu’on a bien analysé ce match.

Convocation des blessés

Interrogé sur la convocation du trio Benlamri-Bensebaini-Slimani qui revient de blessures, il répond que deux de ses trois joueurs pourraient être disponibles pour cette double confrontation, avouant qu'”on n’a pas un réservoir de 1000 joueurs”.

Situation de Mahrez et Mandi

S’agissant de la situation de Mahrez avec Manchester City et Aissa Mandi avec Villareal, l’entraîneur de l’équipe nationale a dit que chaque joueur veut jouer, et c’est le cas de Mahrez qui a envie de jouer régulièrement, mais en tant que coach il ajoute être satisfait du temps de jeu de Mahrez.

Quant a Mandi, il a estimé que le défenseur a eu quelques difficultés avec son nouveau club et que cette situation ne devrait pas avoir d’impact sur lui compte tenu de son professionnalisme.

Pour ce qui est de Saïd Benrahma, le coach a avoué que le joueur n’est pas satisfait de ses performances et que “les statistiques ne sont pas a saveur si on les compare a celles de Youcef Belaili”.

Amoura

Questionné sur le nouveau venu en sélection a savoir Amoura, Belmadi a encensé les performances de ce joueur avec l’Entente Sportive de Sétif et ses performances dans son nouveau club en Suisse.

Sur le record mondial d’invincibilité

A la question de savoir s’il n’est pas motivé de battre le record mondial d’invincibilité détenue par l’Italie avant de s’incliner at home mercredi soir face a l’Espagne, le sélectionneur national dira: “Mon objectif principal c’est la qualification pour la Coupe du monde, sinon ce sera un échec”, tout en ajoutant vouloir continuer sur cette série d’invincibilité car la sélection n’est pas loin de le battre.

Le cas Delort

Sur la non-convocation d’Andy Delort, l’ancien capitaine des Verts a expliqué que le pensionnaire de Nice ait signé une clause ne lui permettant pas de rejoindre la sélection nationale lors la prochaine coupe d’Afrique des Nations au Cameroun.

Belamdi a ajouté que l’ancien attaquant montpelliérain souhaitait réussir et rester concentré avec son nouveau club et qu’il ne participera pas a la CAN 2022 au Cameroun.

“Pour moi, l’engagement avec l’équipe nationale est quelque chose de sacret”, a-t-il insisté.